As autoridades continuam a tentar apurar a real dimensão dos estragos provocados mas são os números negros que mais preocupam as equipas no terreno na Indonésia.

Pelo menos 384 pessoas morreram, muitas delas varridas por ondas gigantes, na sequência de dois terramotos de magnitude 6,1 e 7,5 e de um tsunami na ilha de Celebes. O balanço poderá agravar-se ao longo das próximas horas.