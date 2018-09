Tamanho do texto

Com rajadas de ventos fortes, acima dos 200 km/h, acompanhadas por chuvas, o tufão Trami atingiu este sábado a ilha de Okinawa, no sudoeste do Japão.

Até ao momento provocou sobretudo estragos materiais mas contam-se também 17 feridos ligeiros. De acordo com os responsáveis locais não há registo de mortos.