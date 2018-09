Eleições legislativas no Curdistão iraquiano

Tamanho do texto

A jornada deste domingo foi marcada pela ida às urnas no Curdistão iraquiano.

Mais de três milhões de pessoas foram chamadas a eleger 111 deputados. Destes, 11 são representantes das minorias étnicas e religiosas.

De acordo com a Comissão Eleitoral, será preciso esperar mais de dois dias para conhecer os resultados das eleições legislativas.

O primeiro-ministro regional Nechirvan Barzani, do Partido Democrático (PDK), mede forças com candidatos como Qabad Talabani, líder da União Patriótica do Curdistão (PUK).

O escrutínio acontece um ano depois do referendo sobre a independência do território autónomo que irritou Bagdade. O então Presidente Massoud Barzani foi o principal promotor da consulta pública.