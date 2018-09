Equipas de salvamento numa corrida contra o tempo em Celebes

A Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia divulgou imagens das equipas no terreno à medida que transportavam corpos encontrados no Hotel Roa-Roa, cidade de Palu, na região mais fortemente afetada pelo sismo. O tremor de terra de 7,5 na escala de Richter destruiu casas, pontes e mesmo hospitais. Seguiram-se cortes de energia, penuria de mantimentos e combustível e o caos na região. Com cerca de 17 mil ilhas, o arquipélago da Indonésia fica situado no Anel de Fogo do Pacífico, zona de intensa atividade sísmica.