Fraca afluência às urnas no referendo macedónio

Nem o exemplo do primeiro-ministro Zoran Zaev fez com que os números da participação no referendo macedónio fossem expressivos: a meio da jornada, apenas 16% dos eleitores tinha ido às urnas.

Está ainda por saber se isto tem ou não a ver com o apelo ao boicote lançado pelo próprio presidente, que não quer a alteração do nome do país para "República da Macedónia do Norte".