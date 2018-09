Referendo histórico não mobilizou os macedónios

Tamanho do texto

Confirmou-se aquilo que se foi tornando claro ao longo do dia: os macedónios não responderam ao apelo para se pronunciarem sobre a alteração do nome do seu país. A taxa de participação não terá ido muito acima dos 30%, longe dos mais de 50% necessários para validar o referendo.

O primeiro-ministro, Zoran Zaev, que defendia o "Sim", veio declarar que "um referendo é a mais elevada ferramenta democrática, através da qual as decisões são tomadas por cidadãos que vão votar. Se os deputados da oposição não respeitarem a decisão democrática da maioria dos eleitores que foi votar, não há outra solução senão utilizar a outra ferramenta democrática, que é a convocação de eleições legislativas antecipadas".