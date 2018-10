"Breves de Bruxelas: Gafe de Hunt, Itália, Bélgica e Catalunha

Tamanho do texto

A Comissão Europeia considera que o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, deveria refrescar a memória sobre a História europeia do século XX antes de fazer comentários depreciativos sobre a União Europeia.

Jeremy Hunt comparou a União Europeia à União Soviética, durante o congresso do Partido Conservador, no domingo, em Birmingham.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia diária destacamos, ainda, que todas as atenções se voltam para a Itália na reunião do Eurogrupo, segunda-feira, no Luxemburgo.

Os ministros das Finanças da zona euro estão alarmados com a política económica expansiva defendida pelo governo populista, que poe agravar a já alta dívida pública.

Outro destaque vai para os trabalhadores da função pública, na Bélgica, que voltam à greve na terça-feira, depois de uma primeira paralisação, a 28 de setembro, contra a nova política de pensões de reforma.

Finalmente, uma nota sobre a delegação da Catalunha, em Bruxelas, que organizou uma exposição sobre o 1º aniversário do referendo para a independência daquela região espanhola.

Esta exposição mostra fotografias e manchetes da imprensa catalã, espanhola e estrangeira, com enfoque na intervenção policial para travar a votação.