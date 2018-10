Espanha e França celebram "vitória" sobre a ETA

Tamanho do texto

Numa cerimónia solene no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol, Pedro Sánchez e Edouard Philippe reivindicaram a dignidade e a coragem das vítimas do terrorismo e prestaram homenagem à cooperação policial e judicial entre a Espanha e França.

Philippe entregou, simbolicamente, mais de 8000 documentos e objetos apreendidos à ETA em território francês, num evento no qual participaram representantes de 16 das 20 associações de vítimas convidadas pelo executivo espanhol.