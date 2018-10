Itália preocupa Eurogrupo

Tamanho do texto

Os ministros das Finanças do Eurogrupo estão reunidos no Luxemburgo e olham com apreensão para a proposta orçamental apresentada, na semana passada, pelo Governo de Roma.

O Executivo de Giuseppe Conte quer subir o défice para 2,4 por cento do Produto Interno Bruto nos próximos três anos.

"Olho com muito cuidado para o que está a acontecer em Itália e, é claro, estou um pouco preocupado, mas tenho a certeza de que o Governo italiano sabe o que deve fazer. Então, vamos esperar o melhor", refere o ministro finlandês das Finanças, Petteri Orpo.

O comissário europeu para os Assuntos Económicos já alertou que a subida do défice público italiano está fora das regras europeias.

Pierre Moscovici sublinhou que o populismo tem um preço: "O Governo italiano parece privilegiar a despesa pública. Os gastos públicos podem tornar as pessoas populares, a curto prazo. Isso pode criar um ligeiro aumento no crescimento ou na política. Mas no final - e temos que dizer a verdade aos italianos - quem é que paga?", questiona.

A União Europeia diz estar disposta a negociar com Roma, contudo alerta para que o défice não ultrapasse 1,6% pois a Itália tem uma das maiores dívidas públicas do mundo, equivalente a 132% do PIB.