Trump e Trudeau otimistas com novo acordo comercial

Depois de assinado o novo acordo comercial para a América do Norte, com o objetivo de substituir o NAFTA, os líderes dos Estados Unidos e Canadá mostraram-se satisfeitos e otimistas relativamente ao comércio na região.

Donald Trump falou no mais importante acordo de sempre assinado plos Estados Unidos. Uma ferramente pra corrigir injustiças, disse o presidente.

"Negociámos este novo acordo baseados nos princípios de justiça e de reciprocidade. Para mim, isso é o mais importante no comércio internacional. Fomos tratados de forma muito injusta por vários países," disse Donald Trump.

"O acordo alcança muitos milhões em volume de comércio internacional, o que faz dele o mais importante assinado na história dos Estados Unidos."

Para o primeiro- ministro canadiano, Justin Trudeau, o USMCA traduz-se num conjunto de vantagens para a economia nacional e para os trabalhadores. Oportunidades que se adaptam à economia global em constante transformação:

"Quando este acordo for acionado, o Tratado Norte Americano de Livre Comércio será preservado, atualizado, moderninzado e estabilizado para o século XXI. Isso significa que os trabalhadores canadianos e as famílias canadianas terão mais oportunidades do que nunca," explicou Justin Trudeau.