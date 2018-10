Brexit: Theresa May anuncia fim da imigração desqualificada

Theresa May anunciou o fim da imigração desqualificada após a saída do Reino Unido da União Europeia.

A primeira-ministra britânica confirmou que as novas regras da imigração, no país, vão dar prioridade aos trabalhadores qualificados, terminando assim com a livre circulação de cidadãos que vigora no bloco europeu.

"A política de imigração que estamos a anunciar está de acordo com votação do referendo e retoma o controlo das nossas fronteiras. Isso garante que acabemos com a livre circulação de uma vez por todas e, pela primeira vez em décadas, será o Governo do Reino Unido a determinar quantas pessoas e quem pode vir para o Reino Unido. E sim, este sistema será baseado em qualificações, não será baseado na sua origem, mas em como é que eles podem contribuir para a nossa economia", afirma a governante.

O anúncio pode agradar os Conservadores de Theresa May, mas promete enfurecer Bruxelas.

A primeira-ministra comprometeu-se, durante as legislativas de 2017, a reduzir o número da imigração para menos de 100 mil pessoas por ano. Em 2016, 273 mil migrantes entraram no Reino Unido.