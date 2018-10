Nesta Semana da Moda de Paris, a Chanel levou o desfile até à praia. A passerelle não era mais do que areia. As modelos, com trajes de luxo, caminhavam com a água a beijar-lhes os pés.

A praia foi encenada no centro de exposições do Grand Palais. No final, Karl Lagarfeld saudou os convidados, não a partir de um palco, mas de uma cabana de praia.