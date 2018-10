Vastas áreas do sudoeste e nordeste da China ficaram cobertas com um prematuro e espesso manto de neve, para a alegria dos muitos turistas, que passearam pelas regiões montanhosas no primeiro dia das férias comemorativas do Dia Nacional.

No sítio histórico de Huanglong, na província de Sichuan, a neve cobriu as árvores à volta das piscinas coloridas proporcionando uma paisagem de conto de fadas.