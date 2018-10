Pesca ilegal de tubarão no Atlântico

Tamanho do texto

A tripulação de um navio de pesca espanhol foi detida ao largo do Gabão, por pesca ilegal de tubarão.

O navio Vema, com pavilhão senegalês, tinha licença para pesca de atum, mas a bordo foram encontradas quase duas toneladas de tubarões, com as barbatanas já cortadas. Eram essencialmente tubarões azuis, uma espécie classificada como "quase ameaçada" pela União Internacional de Conservação da Natureza.

Foi uma operação conjunta das autoridades do Gabão e São Tomé, que se mostram chocadas por "os barcos internacionais, sobretudo europeus, continuem a massacrar tubarões sob licenças de pesca de atum".