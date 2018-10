Robô "Mascot" chega a asteróide longínquo

Tamanho do texto

O pequeno robô franco-alemão Mascot posa esta quarta-feira na superfície do asteróide Ryugu, a 300 milhões de quilómetros da Terra, depois de quatro anos de uma longa viagem espacial, para uma missão "relâmpago".

Largado de uma sonda japonesa Hayabusa2, o pequeno robô de apenas dez quilos e pouco maior do que uma caixa de sapatos, é o fruto de uma colaboração entre a agência espacial francesa CNES e o centro aeroespacial alemão DLR.

O asteróide em forma de diamante com aproximadamente 900 metros de comprimento "data da formação do sistema solar". Sem painéis para recarregar a pequena bateria que transporta, o Mascot dispõe de uma janela de apenas 12 a 16 horas para cumprir a missão e analizar a superfície do Ryugu.

O robô serve de "explorador" para a sonda japonesa, que deverá mais tarde recolher amostras do solo do asteróide para trazer para a Terra, no fim de 2020.