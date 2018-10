Pentágono recebe correio suspeito de conter ricina

Tamanho do texto

Em comunicado, autoridades disseram que toda a área dos correios das instalções foi colocada sob quarentena e que o FBI está a analisar o correio suspeito, que foi encontrado durante a triagem normal.

Um dos envelopes era dirigido ao secretário da Defesa, Jim Mattis, que atualmente se encontra numa viagem oficial a França.

Não é a primeira vez que endereços do governo dos Estados Unidos recebem envelopes com suspeita de ricina. Em 2013, por exemplo, foram enviados a um senador, à Casa Branca e a um funcionário da justiça do Mississipi.

A ricina pode causar a morte num período entre 36 e 72 horas numa exposição a uma quantidade tão pequena quanto uma cabeça de alfinete. Não há antídoto conhecido para esta proteína.