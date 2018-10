Pilhagens aumentam cenário desolador de Palu

Tamanho do texto

Tony Cheng encontra-se no terreno a acompanhar a situação e descreve o triste quotidiano de Palu:

"As pilhagens são uma constante. Vejo um carro entre os destroços do terramoto e dois jovens a saqueá-lo. Nos últimos dias isto tem acontecido um pouco por toda da cidade. Tudo o que estava nas lojas foi pilhado. As pessoas decidiram que não valia a pena esperar pelos mantimentos disponibilizados pelo governo.""

As dificuldades, no entanto, não se limitam às zonas urbanas. Chegar lá também está longe de ser tarefa fácil, o que dificulta a entrega de ajuda humanitária. Tony Cheng relata as dificuldades que encontrou para chegar a Palu.

"Quando nos dirigíamos para a cidade, passámos por dezenas de milhares de pessoas na estrada. Caminhos estreitos, na montanha e que ficaram bloqueados por derrocadas. A circulação era lenta e uma viagem que devia ter demorado 5 horas demorou 17."