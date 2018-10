Regata de abóboras

O lago de Krewelshofer, na Alemanha, foi palco, esta quarta-feira (3 de outubro) de uma regata muito especial. Aqui os barcos são substituídos por abóboras gigantes.

Os participantes têm de tirar o conteúdo do fruto e depois percorrer, com recurso a um remo, um percurso de 35 metros.

As abóboras são cultivadas especialmente para a corrida e devem pesar, no mínimo, 250 quilos, de acordo com os organizadores da corrida - quanto mais pesado o participante, mais pesada a abóbora deve ser.