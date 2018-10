Independentistas divididos na Catalunha

Era uma entre muitas questões de divisão no seio do movimento independentista que atravessa uma profunda crise.

O acordo esteabelece que os deputados detidos ou em fuga, sob mandado de detenção, devem pedir a delegação do voto de forma idividual.

No "Junts per Catalunya" estão nesta situação; Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Estes deputados ofereciam resistência à delegaçâo de voto; enquanto do lado da "Esquerra Republicana", todos tinham já apresentado a delegação de voto ao presidente do parlamento.

As tensões sentidas durante a comemoração do primeiro aniversário do referendo, e as divergências no primeiro debate no parlamento fazem temer que a Catalunha passe por novas novas eleições.

O ambiente de há um ano já nâo existe. A imprensa internacional fala dos independentistas da Catalunha como cada vez mais divididos e desorientados.