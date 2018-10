Relatório do FBI gera protestos contra Kavanaugh

Tamanho do texto

Alto e bom som, os protestos ecoaram em Washington para fazer chegar ao Senado americano a seguinte mensagem: Brett Kavanaugh não tem credibilidade para subir ao Supremo Tribunal. A manifestação decorreu logo após os Republicanos declararem que as investigações do FBI não fundamentaram as acusações de abuso sexual. Mas os Democratas respondem que o relatório tem várias falhas e que Kavanaugh não pode ser nomeado.

Grande parte dos senadores republicanos, com uma ínfima maioria na câmara - apenas um assento -, afirma publicamente que pretende mesmo avançar com a controversa nomeação já este sábado.