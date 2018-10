Bem-vindo aos desportos e espetáculos de inverno de Pequim

Tamanho do texto

O destaque vai para o Open Mundial de Snowboard, um evento lançado quatro anos após a estreia deste desporto radical nos Jogos Olímpicos. Realiza-se no Nanshan Mellow Park e está entre as maiores competições da Ásia.

Grandes nomes do snowboard de todo o mundo juntam-se para mostrar as suas manobras épicas e habilitarem-se a impressionantes prémios em dinheiro, neste torneio anual que se realiza a 70 km do centro de Pequim .

O parque fica no meio da Nanshan Ski Village, a casa de uma competição de ski relativamente nova. No entanto, este desporto de inverno é muito mais antigo, tendo origem na China da Idade da Pedra.

A maioria das competições olímpicas de esqui e de snowboard de 2022 acontecerá em Chongli, um muito procurado destino para desportos de neve localizado na província de Hebei. A ferrovia de alta velocidade, atualmente em construção, levará os visitantes do centro de Pequim ao local onde tudo vai acontecer, na zona de Zhangjiakou, em menos de uma hora.

Uma das mais famosas estâncias de esqui da região, a belíssima Wanlong, é conhecida pelas suas longas pistas e pela diversidade de terreno do Monte Honghualiang. Outra estância a destacar é Cuiyunshan, com as suas três pistas de diferentes níveis aninhadas numa floresta de bétula branca.

Os esquiadores do novo mega resort Fulong, que teve um custo de construção de 3,42 mil milhões de euros, são transportados para as montanhas em elevadores com passadeira rolante, também apelidados de “tapetes mágicos”, um termo poético que evoca imagens do símbolo de Pequim 2022: “sonho de inverno”.

Fotos dos eventos e selfies na neve

Os fotógrafos adoram apanhar as manobras e as descidas mais ousadas destes atletas, em resorts que vão desde Badaling Town a Yunfoshan.

O centro de Pequim também está pronto para ser o centro das atenções, uma vez que se transforma drasticamente durante os meses de inverno. Os principais pontos de interesse, como a Cidade Proibida, Património Mundial da UNESCO, ficam cobertos de neve e gelo, o que confere ainda mais camadas de interesse a este cenário já de si deslumbrante.

Esta metrópole, com mais de três milénios de história, é pontuada por fantásticos tons vermelhos da sua arquitetura e ornamentação, como os nós da “boa sorte”, uma arte com mais de 1000 anos.

No Palácio de Verão, também Património da Humanidade, os amantes da patinagem dão vida ao lago quando este gela e se transforma no maior ringue natural de Pequim.

Dentro de portas, no Centro Comercial China World, pode encontrar o ringue de patinagem LeCool, o sítio ideal para juntar a alegria das compras ao divertimento em família.

Prepara-se para os desportos de inverno de Pequim ou acompanhe a competição com o luxo que merece...

• Vá a banhos nas águas termais quentes, trata-se de uma tradição chinesa secular.

• O St. Regis Beijing possui algumas das fontes termais naturais mais luxuosas da cidade, onde as águas fluem de uma profundidade de 1500 metros até às banheiras de hidromassagem.

• O rio Guishui atravessa o Resort de Spa Jinyu Badaling, de 200 000 m2, e situa-se apenas a 17 km da Grande Muralha da China.

• Deixe o seu paladar deliciar-se com a cozinha típica de inverno e derreta-se com o cozido de carneiro, um prato obrigatório de Pequim.

• Visite as ruelas hutong da cidade para se deliciar com guisados picantes e outras iguarias quentes de rua, como pãezinhos, dim sum, miancha ou o famoso pato à Pequim.

Que comecem os jogos

A popularidade da patinagem no gelo pode não ser exatamente um surpresa. Afinal, Wu Dajing tornou-se um herói nacional quando conquistou a primeira medalha de ouro para a China nos XXIII Jogos Olímpicos de Inverno, em patinagem de velocidade em pista curta, na distância de 500 metros, batendo o seu próprio recorde mundial.

Na Vila Olímpica Verde, é possível encontrar futuros atletas a jogar hóquei no gelo, mais uma prova da crescente influência dos desportos de inverno.

No inverno de 2022, as cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos serão realizadas no Estádio Nacional de Pequim (“Ninho de Pássaro”), onde também se realizou a abertura dos Jogos Olímpicos de verão de Pequim, em 2008. É a primeira vez, em mais de um século, que a mesma cidade é a anfitriã de ambos os jogos.

Em janeiro, o público terá a oportunidade de andar de trenó neste local de referência durante o Carnaval de Neve e Gelo do Ninho de Pássaro.

Outros eventos da estação fria incluem festivais de inverno no Parque Yuyuantan, com uma pista de Snowtubing, ou um carnaval de neve de encantar em Happy Valley, o equivalente chinês à Disneylândia.

Caminhadas de inverno por maravilhosas paisagens geladas…

• 50 m de parede de escalada no gelo em Taoyuan Xiangu - Vila Nanshicheng, cidade de Shicheng, distrito de Miyun.

• Cascatas de gelo e lagos congelados de águas cristalinas na Black Dragon Pool - Cidade de Shicheng, distrito de Miyu.

• Esculturas de gelo natural a 2118 metros acima do nível do mar em Wuling Mountain - Yunxiu Valley Scenic Spot.

• Cascatas de gelo e cascata branca de jade no Shuanglong Gorge - Cidade de Zhaitang, distrito de Mentougou.

Fora da pista

Além dos parques de diversões, existem maravilhosas paisagens cobertas de neve em redor da cidade.

O desfiladeiro de Shenquan, no distrito de Mentougou, é o lar de cascatas de cristais naturais, que fazem da casa do Super Homem uma modesta cabana de inverno. O festival de lanternas de gelo decorre de dezembro a março, dando as boas-vindas ao novo ano lunar.

No distrito de Yanqing, o esplendor natural dá lugar a uma das exibições de luzes e lanternas mais emocionantes da estação, o Longqing Gorge Ice Lantern Festival. Este evento, adorado por todos os visitantes, é um esplendor de centenas de lanternas de papel e árvores iluminadas. As esculturas artísticas de gelo e neve que aí se podem ver, representam tudo, de templos a hutongs (becos estreitos de Pequim).

O último festival em Longqing Gorge incluiu elementos dos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim, uma forma de assinalar o início desta competição, à medida que atletas e adeptos se preparam para os jogos.

Enquanto isso, novos e antigos ringues de gelo, resorts de esqui e parques de snowboard espalhados pela cidade e pelos seus arredores, elevam o espírito desportivo e aumentam o entusiasmo em torno dos Jogos Olímpicos de inverno. Desta forma, Pequim coloca-se na linha da frente para se tornar num destino global para quem procura desportos e atividades na neve, tornando o seu “sonho de inverno” uma realidade.

Explore os desportos de neve e espetáculos no website do Turismo de Pequim.