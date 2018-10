Roménia referenda conceito de família

Tamanho do texto

Em causa está o casamento homossexual e a adoção de crianças pelos casais do mesmo sexo.

A consituição define que a família é fundada pelo "casamento, livremente consentido, entre dois conjuges". Os promotores do referendo põem como alternativa a fórmula : a família é fundada pelo "casamento, livremente consentido, entre um homem e uma mulher". Os romenos vão ter que escolher.

Um homem diz: "Por amor de Deus, o que é que isto pode ter de bom? Querem adotar crianças? Quais crianças? As crianças nascem da relação entre um homem e uma mulher. Deixem-nos ter filhos deles, a ver se conseguem".

O referendo, que resulta de uma petiçãoo assinada por mais de três milhões de pessoas, ocorre dez dias depois de uma decisão do tribunal Constitucional favorável aos casais do mesmo sexo.

A Igreja Ortodoxa, extremamente influente no país, nega estar na origem desta iniciativa, mas apoia abertamente a campanha para mudar o texto da constituição.

Já esta semana diversos deputados europeus enviaram uma carta à primeira-ministra romena, manifestando-se consternados com a questão do referendo. Viorica Dăncilă diz que "este referendo não é dirigido contra as minorias sexuais".