Um ano de #MeToo

Bastou apenas um ano para a expressão "Me Too" entrar para o vocabulário global e para muitos gigantes caírem. A 5 de outubro de 2017, o New York Times publicava relatos de atrizes assediadas por Harvey Weinstein, o homem que dominou Hollywood durante anos a fio.

Do outro lado do Atlântico, em França, a jornalista Sandra Mueller lançava um apelo para denunciar abusos sexuais no local de trabalho.