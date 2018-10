Expetativa marca legislativas na Letónia

Tamanho do texto

Em 2014, este partido pró-russo venceu as eleições mas não participou no Governo, que integrou formações nacionalistas e do centro-direita.

Outra das grandes questões em jogo é o resultado final do KPV, a formação populista e “antissistema”, fundada em maio de 2016.

Apesar do crescimento económico, de uma taxa de desemprego baixa e do início das reformas, os habitantes da Letónia estão cansados de escândalos de corrupção e pedem novos rostos na política.

Mais de duas décadas depois do colapso da União Soviética, o país não conseguiu afastar-se do voto étnico. Os habitantes de língua russa votam principalmente no partido Harmonia, garantindo-lhe a vitória

Segundo as sondagens. no segundo lugar deve ficar a União dos Verdes e Agricultores, partido do primeiro-ministro e da ministra das Finanças.