Franceses pedem regresso do Aquarius

Milhares de pessoas reuniram-se este sábado em Paris e em Marselha, a cidade onde está atracado o Aquarius. O navio humanitário, que já salvou centenas de migrantes à deriva no Mediterrâneo, espera a renovação da licença e pode ficar em terra se o Panamá confirmar a intenção de anular o registo da embarcação.

Várias organizações humanitárias apelam a uma mobilização europeia

Francis Vallat, presidente da organização não-governamental SOS Mediterrâneo, explica que esta mobilização da opinião pública, que foi feita de forma não agressiva, acontece para que os países não permitam o que considera ser um insulto aos valores europeus.

A Autoridade Marítima do Panamá retirou a bandeira ao navio com base nas queixas das autoridades italianas, que acusam o capitão da embarcação de não devolver à origem imigrantes e refugiados resgatados no mar.

As organizações não-governamentais negam a acusação.