Milhares apoiam independência na Escócia

O Partido Nacional Escocês (SNP) apoia um segundo referendo sobre o Brexit no Reino Unido se Theresa May não conseguir um acordo com a União Europeia. A garantia foi dada pela primeira-ministra escocesa, numa entrevista à BBC. Nicola Sturgeon lembrou que a Escócia votou em massa pela permanência no bloco.

“Para nós, o importante é continuar no Mercado Único e na União Aduaneira. Os deputados do meu partido não vão aprovar uma decisão que não respeite estas condições. A Escócia votou quase com unanimidade pela permanência na União Europeia".

Este sábado, mais de cem mil pessoas participaram na manifestação organizada no centro de Edimburgo. Sob o lema “Marchar pela Independência”, os manifestantes concentraram-se junto ao parlamento para ouvir as intervenções de vários membros do SNP.

A organização não tem dúvidas : o Brexit está a aumentar os movimentos independentistas na Escócia.

Depois da vitória do ‘Brexit’ no referendo de 2016, no qual cerca de 62% dos escoceses votaram pela permanência, Nicola Sturgeon confirmou a possibilidade de uma segunda consulta sobre a independência da Escócia.