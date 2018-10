Pró-russos vencem na Letónia sem maioria

Tamanho do texto

Vjačeslavs Dombrovskis, o líder do Harmonia tem razões para celebrar, mas reconhece que "ganhar a eleição, alcançar o primeiro lugar, ter mais votos, não garante uma coligação de governo".

Os sociais democratas sabem do que falam: venceram as três anteriores eleições legislativas, mas não conseguiram governar. Desta vez é diferente: o KPV, um dos novos partidos em ascensão e de cariz populista, não excluí um acordo com o Harmonia.

A coligação governamental, entre a Aliança Nacional, de direita, e a União de verdes e agricultores perdeu metade do eleitorado, mas não afasta a possibilidade de alargar o entendimento a outros partidos.

Sete partidos têm mais de 5 por cento dos votos e garantiram assento parlamentar.