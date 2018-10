Trump festeja nomeação de Kavanaugh

Tamanho do texto

Para Donald Trump, a nomeação de Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é “uma vitória do país e da constituição”.

A caminho de um comício no Kansas, a bordo do avião presidencial, Trump assinou o documento que designa Kavanaugh como o novo juiz do Supremo.

À noite, no comício, não esqueceu os senadores republicanos.

“Estou aqui com vocês depois de uma tremenda vitória da nossa nação, do nosso povo e da nossa amada Constituição. E quero agradecer aos nossos incríveis senadores republicanos por não terem recuado perante uma campanha desavergonhada de destruição política e pessoal”.

Apesar das acusações de abuso sexual contra o juiz, Donald Trump defendeu sempre a nomeação.

Brett Kavanaugh foi eleito com 50 votos a favor e 48 contra.