Caso Skripal ganha novos contornos

Tamanho do texto

Alexander Mishkin foi apontado como o segundo autor do ataque ao ex-agente russo Sergei Skripal e à filha.

A informação foi revelada por um site sobre assuntos dos serviços secretos, que afirma que Mishkin foi acusado do crime, pelo ministério publico britânico, há cerca de um mês, .

A identidade dos autores do envenenamento não tinha sido revelada. Hoje especula-se que Mishkin tenha vivido sob o nome de Alexander Petrov e atuado com Ruslan Boshirov, que na verdade era Anatoliy Chepiga. Ambos estarão ligados à ala militar dos serviços secretos russos.

As autoridades britânicas recusam-se a comentar o caso. Os dois acusados alegam ter estado em Salisbury, na altura do ataque, mas apenas porque amigos os aconselharam a conhecer a localidade. A Rússia continua a negar ter qualquer envolvimento com o envenenamento de Skripal.