Erdogan "preocupado" com desaparecimento de jornalista saudita

O Presidente turco está a acompanhar pessoalmente o caso do desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Crítico do regime de Riade e exilado no exterior, Kashoggi está desaparecido desde terça-feira.

As autoridades turcas acreditam que o jornalista foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Tayyip Erdogan mostra-se preocupado mas tem esperança de um desfecho diferente. "Tudo está a ser investigado, incluindo entradas e saídas do consulado. Partidas e chegadas do aeroporto também estão a ser investigadas," afirma o chefe de Estado turco.