Explosões em depósito de munições na Ucrânia

Dez mil pessoas foram retiradas devido a um incêndio seguido de uma série de explosões num depósito de munições no norte da Ucrânia, terça-feira, anunciaram as autoridades.

O primeiro-ministro Volodymyr Groisman informou, via Twitter, que estava no local, perto da pequena cidade de Itchnia, a mais de 170 quilómetros de Kiev.

Não há registo de mortos ou feridos.

O espaço aéreo, num raio de 30 quilómetros, foi encerrado juntamente com o tráfego ferroviário e automóvel.

Em três anos, este é o sexto incêndio importante que afeta um depósito do exército ucraniano, envolvido, desde 2014, num conflito com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.