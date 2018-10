Brexit vai impor procedimentos administrativos entre Irlanda do Norte e Reino Unido

O Reino Unido terá de aceitar procedimentos administrativos relativamente ao comércio com a Irlanda do Norte. Foram as declarações do negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier.

Segundo Barnier o desafio das negociações será garantir que estes processos permanecem o mais simples possível e pouco dispendiosos. Disse que 168 artigos, dois ou três protocolos sobre Gibraltar, Chipre e Irlanda e mais ou menos 80 a 85 por cento do conteúdo deste projeto já tem luz verde neste momento e foi acordado com o Reino Unido.

A fronteira irlandesa é um grande impasse nas negociações sobre a saída britânica do bloco europeu. Antes de um acordo final, as empresas britânicas que pretendem enviar mercadorias para a Irlanda do Norte devem preencher “declarações aduaneiras”.

Michel Barnier acrescentou ainda que: "o único controlo sistemático visível entre Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido seria a leitura do código de barras dos contentores - algo que seria feito nos navios ou nos portos - indicou.

A primeira-ministra britânica Theresa May insiste que o Brexit não pode comprometer a soberania britânica. May está sob pressão para chegar a um acordo antes do dia 29 de março do próximo ano e vai estar presente na cimeira da união, na próxima quarta-feira - um encontro considerado como sendo decisivo para as negociações sobre o Brexit.