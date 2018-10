Falha no motor do foguetão Soyuz que transportava dois astronautas

Tamanho do texto

Um problema no motor pouco depois da descolagem obrigou, esta quinta-feira, a nave espacial Soyuz a fazer uma aterragem de emergência.

A bordo da nave, que descolou da base Baikonur no Cazaquistão com destino à Estação Espacial Internacional, estão o cosmonauta russo Alexey Ovchinin e o astronauta americano Nick Hague.

Os dois estão bem e não estão em perigo. É uma informação avançada pelas agências de notícias russas, pela BBC e também pela televisão da Agência Espacial Americana.

A NASA já confirmou que foi um problema com o propulsor da nave que esteve na origem desta aterragem de emergência.

Revelou que está em contacto com os dois astronautas que voltam agora à terra e que são esperados por equipas de socorro no local previsto para aterragem, no Cazaquistão.