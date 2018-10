"Falhanço da Soyuz é um golpe para a indústria espacial russa"

O especialista da euronews em temas do espaço, Jeremy Wilks, comentou o falhanço da missão da Soyuz e a aterragem de emergência que a cápsula teve de fazer, enquanto se procuram explicações para o sucedido:

"É um golpe importante. Lembremo-nos que há poucas semanas houve uma fuga na Estação Espacial Internacional e isso foi um grande escândalo. Que aconteceu aqui? Estamos a falar de um falhanço nos padrões da indústria espacial russa. É um país que se orgulha, com razão, da história espacial que tem e este é um golpe para eles. É raro acontecer algo assim. No que toca à Estação Espacial Internacional, há três pessoas a bordo, à espera que cheguem dois camaradas para se juntar a eles. O que fazer agora? É preciso olhar em frente, construir uma nova Soyuz e ver quem vai voar nela. Será que os substitutos para estes dois astronautas estarão prontos a tempo? Em termos de mantimentos, não há problema com a Estação Espacial Internacional, mas este caso coloca um ponto de interrogação no futuro", disse.