Teste a Merkel nas eleições bávaras

Natascha Kohnen é a candidata do SPD na Baviera

As sondagens prevêm uma mudança drástica no cenário político na região, com a subida o partido anti-imigração AfD, e com o desempenho surpreendente do partido Os Verdes, que recolhe mais de 18 por cento das intenções de voto.

Katharina Schulze é o rosto do partido ecologista

A CSU, aliada da CDU de Merkel, está no governo da região desde 1960. Vê, pela primeira vez, o estatuto posto em causa.

Para Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu e membro da CSU, estas eleições vão escrutinar as políticas de migração. "Vimos em toda a Europa que a questão das migrações é um assunto dominante. Nós - a CSU - estamos a sofrer com este debate. Penso que o que temos de fazer é passar a ideia de que nós temos uma solução; que nós conseguimos resolver o problema. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que a Europa tem de avançar na reunião do Conselho na próxima semana. Espero resultados nestas questões, porque, de outra forma, se não tivermos uma resposta adequada, alimentamos os populistas."

A Baviera é um dos estados federados mais ricos da Alemanha, com uma das mais baixas taxas de desemprego no país: 3,8%. Faz fronteira com a Áustria e apesar de não ser destino prioritário dos refugiados, a aliança com a CDU coloca o partido no centro das críticas à política de portas abertas de Merkel.