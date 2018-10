Viagem inaugural do voo mais longo do mundo

Tamanho do texto

Cento e cinquenta passageiros, dois pilotos e dois copilotos embarcaram no maior voo comercial do mundo, com uma distância de 16700 quilómetros.

O voo SQ22, viagem inaugural do Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range) da companhia Singapore Airlines teve também outra particularidade: os passageiros distribuiram-se entre as classes "business" e "premium", não havendo lugares em "económica".

A jornalista Sarah Wells da Bloomberg News é uma das pessoas a bordo e tem relatado a experiência no Twitter:

Para os passageiros, o desafio passava por ocupar-se durante as quase 19 horas de voo, enquanto os 17 membros da tripulação tinham previstos turnos para respeitar as pausas de trabalho obrigatórias.

