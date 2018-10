Eleições na Baviera podem dar origem a mudança no governo de Merkel

Este domingo é dia de eleições na Baviera e as sondagens apontam para uma vitória da União Social Cristã (CSU) com 33% dos votos. Um resultado que está longe do ideal para o "partido-irmão" da CDU de Angela Merkel. Afinal de contas, nos últimos 52 anos só por uma vez não conseguiu maioria absoluta nas eleições regionais, em 2008.

Na origem da quebra está a incapacidade para lidar com o fenómeno da migração. Damien McGuinness esclarece que o partido "começou por piscar o olho ao eleitorado antimigração" mas que quando percebeu que estava a alienar a sua ala mais conservadora e religiosa, voltou atrás e mudou de rumo e "isto fê-los perder credibilidade."

Um resultado considerado insatisfatório pode ditar a saída de Horst Seehofer. O líder do partido é também o Ministro do Interior no executivo de Angela Merkel e foi o responsável pela pior crise no Governo federal nos últimos tempos. A chanceler alemã poderá aproveitar a ocasião para se livrar de uma dor de cabeça.