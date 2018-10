Turquia e EUA aumentam a pressão sobre a Arábia Saudita

O caso do jornalista desaparecido no consulado da Arábia Saudita em Istambul ameaça mudar drasticamente as relações insitucionais com Riade.

O secretário norte-americano do Tesouro e o Ministro britânico do Comércio estarão a ponderar não participar este mês na conferência internacional de investimento na Arábia Saudita. É uma informação avançada pela BBC, que cita fontes diplomáticas.