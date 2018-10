A partir desta segunda-feira, é proibido dormir nas ruas da Hungria

Tamanho do texto

A partir de hoje, as autoridades húngaras podem retirar as pessoas das ruas e os materiais que servem como abrigo. O governo diz que a medida “serve os interesses da sociedade como um todo” e "permite aos cidadãos utilizar o espaço público sem impedimentos”.

A lei aprovada em junho é polémica e está a gerar muitas críticas por parte das associações humanitárias.

Vera Kovacs, membro da associação From Street to Home:

“Ainda não sabemos o que vai acontecer com os animais dos sem-abrigo, com os seus cães por exemplo, e não sabemos o que vai acontecer se não houver espaço nos abrigos. Para onde é que eles vão?

Zoltan Aknai, diretor da Fundação Shelter:

"Há muitas pessoas com dependências e com problemas de saúde mental ou psiquiátricos. O sistema atual de abrigos não pode tratar destas pessoas porque tem falta de especialistas".

As organizações que lidam com os sem-abrigo têm muitas dúvidas sobre o sucesso da nova lei, porque o sistema não está preparado para as mudanças.

Por outro lado, alertam para a discrepância dos números: mais de 20 mil sem-abrigo e cerca de 11 mil vagas em abrigos estatais.