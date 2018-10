CSU procura coligação na Baviera

A CSU está à procura de uma saída para o pior resultado dos últimos 64 anos, na Baviera. Os sociais-cristãos, aliados de Angela Merkel no governo nacional, vão ter de encontrar um parceiro no executivo regional.

Horst Seehofer, líder da CSU e ministro do Interior, é apontado como um dos principais responsáveis pela derrocada. Antes de tirar lições, quis vincar quem podem ser os parceiros. "Prefiro formar uma coligação com o partido dos Eleitores Livres, mas considero que é um bom princípio democrático ter conversas exploratórias com as forças democráticas do futuro parlamento. Mas não com a a AfD," afirma Seehofer categoricamente. O líder da CSU recusa "julgamentos em praça pública".

Na Baviera, o partido vencedor é o maior derrotado das eleições regionais, mas não é o único: