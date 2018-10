Franceses solidários com as vítimas das inundações

Tamanho do texto

São as piores inundações dos últimos 127 anos, desde que há registos em França.

Pelo menos uma dezena de mortos, oito feridos, um desaparecido e um rasto de destruição no departamento de Aude, no sudoeste do país, depois da passagem da tempestade Leslie.

O presidente francês garante que o país está com a família das vítimas.

“A emoção e a solidariedade de toda a nação estão com os nossos compatriotas que foram vítimas das inundações de Aude e com as suas famílias”.

O departamento de Aude está em alerta vermelho desde madrugada e as autoridades aconselharam as pessoas a ficarem em casa.

O primeiro-ministro francês anunciou que o governo vai aplicar o "procedimento de catástrofe natural acelerado" para as indemnizações serem mais rápidas.