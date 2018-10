Há um ano vivia-se uma nova tragédia em Portugal

Tamanho do texto

15 de outubro de 2017 o pesadelo regressava às florestas portuguesas. Depois da tragédia de Pedrógão Grande o fogo voltava a impor-se no norte do país. Os ventos, causados pelo furacão Ophelia, as temperaturas, invulgarmente, acima dos 30 graus e a seca extrema ajudariam ao descontrolo das chamas.