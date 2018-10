Harry e Meghan esperam primeiro filho

Tamanho do texto

O anúncio foi feito quando Harry e Meghan Markle chegavam a Sidney, para uma visita de 16 dias à Austrália, Ilhas Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

Centenas de pessoas reuniram-se para ver a chegada do príncipe e de Megan Markle a Sidney.

"Suas altezas reais apreciaram todo o apoio que receberam de pessoas ao redor do mundo desde o casamento em maio e estão encantados em poder partilhar essa notícia feliz com o público", referiu o comunicado do Palácio.

A viagem do casal incluirá a participação nos Jogos Invictus, uma visita a um zoológico em Sidney e o serviço de ambulância aérea Flying Doctor, uma organização sem fins lucrativos para o atendimento de saúde a pessoas que vivem em áreas remotas.

Os Jogos Invictus foram criados pelo Príncipe Harry e os concorrentes são militares e ex-militares feridos em combate.

Harry e Meghan casaram-se numa cerimónia em Windsor, em maio.