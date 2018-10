Inundações mortais no sudoeste de França

As inundações provocaram já sete mortos, de acordo com o último balanço do ministério francês do Interior. Os media gauleses avançam que o número vítimas mortais ultrapassa já os 13.

O departamento de Aude está em alerta vermelho, o mais elevado da escala. As águas atingiram os cinco metros de altura na cidade de Carcassonne e ultrapassaram os sete metros de altura na localidade de Trèbes.

As autoridades estimam que o nível da água possa ultrapassar a marca dos dez metros de altura.

Como medida preventiva, várias localidades tiveram de ser evacuadas devido ao risco de transbordo de uma barragem. Várias estradas estão intransitáveis. Várias escolas da região permanecem encerradas.

Está prevista, para esta segunda-feira, a visita ao departamento do primeiro-ministro Edward Philippe.

O Governo francês anunciou o envio de reforços para Aude. Cerca de 700 bombeiros estão já a ser mobilizados.

As fortes chuvas colocaram outros departamentos do sudoeste de França em alerta laranja.

Estas são as piores inundações no país, na última década.