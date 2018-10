May acredita que acordo com a UE "ainda é possível"

A primeira-ministra britânica acredita que "ainda é possível" um acordo sobre o Brexit com a União Europeia. Esta segunda-feira, no parlamento, Theresa May garantiu que há progressos nas negociações com Bruxelas:

"Continuo a acreditar que um acordo negociado é a melhor solução para o Reino Unido e para a União Europeia. Continuo a acreditar que esse acordo é possível, e é com esse espírito que vou continuar a trabalhar com nossos parceiros europeus", afirmou a primeira-ministra britânica.

Jeremy Corbyn voltou a criticar o otimismo de May e falou de um brexit às cegas, uma ponte para lado nenhum":

"Isto está a começar a parecer o Feitiço do Tempo. Mais um momento “não há novidades” nesta confusão de governo", frisou o líder dos Trabalhistas.

Apesar dos progressos, continua o impasse sobre uma solução temporária para a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Theresa May considera que este é o momento "para cabeças frias e calmas prevalecerem".

O correspondente da Euronews em Londres Vincent McAviney, explica:

"Theresa May está cada vez mais frustrada por o acordo tropeçar na questão da fronteira com a Irlanda. Mas esta noite alguns dos seus ministros, que apoiam o Brexit, vão ter uma reunião de antecipação do encontro desta terça-feira em Downing Street. Os planos de May complicam-se com a possibilidade de mais demissões no governo, numa altura em que a primeira-ministra se prepara para a reunião do Conselho da União Europeia".