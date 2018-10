Coveney: Irlanda "precisa de mecanismo de salvaguarda" no Brexit

Simon Coveney, ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Irlanda: "As consequências de não obter um acordo são tão significativas e tão negativas, sobretudo para a Grã-Bretanha e para a Irlanda, que acredito que haverá um acordo. E tenho bastante confiança em Michel Barnier e na sua equipa para providenciar um acordo consistente com os compromissos já assumidos nas negociações, o que não é um pedido descabido."

"Pelo facto do Reino Unido estar determinado a sair da união aduaneira e do mercado único, porque diz que quer acordos comerciais bilaterais negociados com diferentes países em diferentes partes do mundo, devido a essa posição, temos de insistir num mecanismo de proteção para a ilha da Irlanda e as duas jurisdições aí presentes, garantindo que o que construímos nos últimos 20 ano, desde o acordo para o processo de paz, que prevê um comércio normal e sem atrito entre as comunidades, não é prejudicado como consequência indesejada do Brexit."

"A nossa conclusão é de que precisamos de ter um mecanismo de salvaguarda no tratado de retirada, que não pode ser limitado em termos de duração. Precisa de estar presente até que surja algo melhor. E a respeito de ser ou não abrangente a todo o Reino Unido, confio na equipa Barnier para fazer o máximo possível em termos técnicos para ajudar o Reino Unido. Mas Michel Barnier também precisa de proteger os interesses da União Europeia em termos do seu próprio mercado único e união aduaneira."