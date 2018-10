Descoberta incrível perto de Oslo

Tamanho do texto

Com recurso a um radar, identificaram a silhueta de uma das maiores sepulturas de navios Viking já encontradas.

"Faz mais de cem anos desde a última vez que encontrámos um navio viking na Noruega, então, isto é extraordinário. Muito provavelmente, as partes de madeira ainda estão bem preservadas, mas é difícil estimar até que ponto a madeira ainda está intacta," revelou o chefe do departamento de Arqueologia do Instituto Norueguês de Pesquisa Cultural

Os arqueólogos descobriram os contornos do navio viking enterrado não muito longe da capital norueguesa, Oslo.

O navio de 15 metros de comprimento foi coberto por terra há mais de 1.000 anos para servir como local de descanso final de um proeminente rei ou rainha viking.

Os arqueólogos consideram que a descoberta pode ajudar esclarecer as expedições dos navegadores vikings entre os séculos VIII e XI.