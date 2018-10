Polícia turca esteve nove horas no Consulado saudita

Investigadores turcos estiveram cerca de 9 horas dentro do Consulado da Arábia Saudita em Istambul. Saíram já de madrugada e ainda não são conhecidos os resultados das perícias.

13 dias depois do desaparecimehto do jornalista saudita Jamal Khashoggi, as autoridades turcas mantém a teoria de que este foi assassinado dentro do posto diplomático. Acusações que Riade continua a negar.

Jornalistas no local reportam que, antes dos investigadores turcos entrarem no consulado, foram vistas equipas de operacionais sauditas e de limpeza entrar e sair do edifício.