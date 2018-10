Quase 1000 mortos pela polícia durante intervenção militar no Rio

Pelo menos 916 pessoas morreram em ações da polícia durante os oito meses de intervenção militar na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, no Brasil.

Os dados surgem num novo relatório divulgado pelo Observatório da Intervenção, uma organização não governamental ligada ao Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Brasileira Cándido Mendes.

Infografia de oito meses de intervenção federal no Rio de Janeiro Fonte: Observatório da Intervenção

O documento adianta que, entre fevereiro, quando começou a intervenção, e 10 de outubro, um total de 2.989 pessoas foram mortas de forma violenta no estado carioca e destas quase um milhar de civis terão sido vítimas da ação policial, é sublinhado.

"As políticas de combate às drogas e confrontos como um método de segurança pública são responsáveis para os números inaceitáveis do Rio de Janeiro: além das mortes de civis e militares, quase mil mortes de civis devido à ação policial, de fevereiro a agosto", refere o relatório.

Além da morte de civis, 74 membros da Polícia e do Exército foram assassinados no mesmo período.

Entre as vítimas das forças de segurança, 27% morreram no cumprimento do dever (em combates ou ataques de criminosos), 40,5% morreram em situações de roubo e outros 16% em situações de vingança ou por participação no mundo do crime.

Histórico da intervenção militar no Rio

Em 16 de fevereiro, o presidente do Brasil, Michel Temer, decretou uma intervenção na área de segurança pública no Rio de Janeiro para enfrentar a crise de violência que se desencadeou desde os Jogos Olímpicos de 2016.

Segundo o estudo, do total de mortes ocorridas durante a intervenção militar, 172 ocorreram nas 553 operações que o Exército realizou no estado.

Nestas operações, o Exército apreendeu 617 armas, o que dá pouco mais de uma por cada ação que os militares realizaram.

Regulamentada por um decreto presidencial, a intervenção militar na área de segurança pública do Rio de Janeiro termina em 31 de dezembro.