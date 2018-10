Rússia pode abandonar Conselho da Europa

"Tenho ouvido parlamentares russos a defender que se esta desgraça continuar - o Conselho da Europa assinará o seu próprio veredito. Penso que a participação no Conselho da Europa não é mais importante para a Rússia do que a participação da Rússia no Conselho para os países europeus. Esta é a minha convicção. Juntámo-nos ao Conselho da Europa porque garante o espaço pan-europeu em questões legais e humanitárias. Aqueles que acabaram por destruir este espaço com ações ilegítimas querem retirar os direitos da delegação russa - estou convencido de que eles sabem o que estão a fazer. Se quiserem expulsar a Rússia - não lhes daremos essa alegria, seremos nós a sair".

As suspeitas de uma ligação na tentativa de envenenamento de Sergei Skripal e da filha, no Reino Unido, fizeram com que a comunidade internacional voltasse a apontar o dedo a Moscovo.

"É muito engraçado como, depois de Salisbury, os responsáveis britânicos andaram pela Europa a pedir aos outros países da União Europeia para se juntarem às sanções. Eles conseguiram convencer muitos a expulsar os nossos diplomatas . Agora estão a voltar com novas sanções que serão obrigatórias para todos os membros do bloco contra os infratores de proibições como as armas químicas. Assim, o país que está a deixar a União Europeia está freneticamente a tentar influenciar a política da União Europeia em relação à Rússia ".